Rita Dalla Chiesa difende la Sardegna: “Basta attacchi, l’avete infettata voi andandoci in vacanza” (Di lunedì 24 agosto 2020) Rita Dalla Chiesa difende la Sardegna. La conduttrice si schiera a difesa della regione, finita negli ultimi giorni al centro dell’attenzione mediatica perché sorvegliata speciale del governo in seguito a un preoccupante incremento dei casi di positività al Covid: “Siete andati tutti lì in vacanza perché sapevate che era uscita “pulita” – scrive Dalla Chiesa – e con la vostra incoscienza l’avete infettata”. Da alcuni giorni la Sardegna è diventata nuova sorvegliata speciale per la situazione Covid. I diversi casi di contagio riscontrati sull’isola, anomali rispetto alla media, hanno fatto sì che l’attenzione pubblica nazionale si ... Leggi su limemagazine.eu

