Rita Dalla Chiesa al vetriolo: “avete infettato la Sardegna” (Di lunedì 24 agosto 2020) La conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa ha detto la sua circa l’aumento dei contagi da coronavirus in Sardegna. Attraverso un Tweet ha puntato il dito contro i vacanzieri Rita Dalla Chiesa (Instagram screenshot)L’aumento dei positivi di coloro che hanno fatto rientro Dalla Sardegna è sotto gli occhi di tutti. L’isola è stata presa d’assalto e la situazione non è stata gestita al meglio. Il risultato purtroppo è che attualmente è uno dei nuovi focolai italiani, il che non è proprio una gran bella notizia visto che manca ancora qualche settimana al termine della stagione estiva. Sulla questione si esposta Rita Dalla Chiesa da ... Leggi su chenews

HuffPostItalia : Rita Dalla Chiesa: 'Basta aggredire la Sardegna, siete andati tutti lì perché sapevate che era 'pulita'. E ora l'av… - Adnkronos : Rita #DallaChiesa: 'Basta aggredire la #Sardegna, lì #virus non c'era e l'avete infettata voi'… - UnioneSarda : #Sardegna - @ritadallachiesa: 'Basta aggredire l'Isola, l'avete infettata voi con la vostra incoscienza' - Ale74terni : A lei si è infettato il cervello - MarcoToth4 : @LelloConso @ritadallachiesa Rita Dalla Chiesa spara cazzate da venti anni??????una cosa giusta da lei? Levarsi dalle palle definitivamente?? -