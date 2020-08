Ristrutturazioni edilizie 2020: mappa delle agevolazioni e bonus erogati (Di lunedì 24 agosto 2020) Per le Ristrutturazioni edilizie 2020 e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la normativa prevede importanti agevolazioni fiscali, sia quando questi si effettuano su singole unità abitative, sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali. L’agevolazione principale, è quella prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/86, ovvero la detrazione Irpef del36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse, non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Il D.L. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione, e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio, tali modifiche negli anni, sono state oggetto di diverse proroghe. Possono utilizzare l’agevolazione (in ... Leggi su leggioggi

Bonus casa 2020: novità e nuovi bonus, quali sono e come richiederli? Confermata la proroga delle detrazioni fiscali 2020 per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico ...

Bonus casa 2020: novità e nuovi bonus, quali sono e come richiederli? Confermata la proroga delle detrazioni fiscali 2020 per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico ...