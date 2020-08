Rischia di annegare, portata in ospedale in codice rosso (Di lunedì 24 agosto 2020) Bimbo di 5 anni Rischia di annegare in mare, ricoverato al Gaslini 9 August 2020 'Disperso in mare dopo il bagno notturno': ore di ricerche, ma era a casa 16 August 2020 Malore fatale a Pontetto: ... Leggi su genovatoday

Ultime Notizie dalla rete : Rischia annegare Livorno, 13enne rischia di annegare. Salvata da 2 detenuti

LIVORNO – Non hanno avuto un attimo di esitazione i due detenuti di 37 e 44 anni quando hanno sentito le urla della ragazzina e l’hanno vista annaspare nel mare dell’ex isola carcere di Pianosa, oggi ...

Turista di Somma Vesuviana rischia di annegare in mare: salvato da massaggio cardiaco

Ancora una tragedia ma questa volta per sfortuna soltanto sfiorata. I fatti ieri nella penultima domenica di agosto. Un bagnante di Somma Vesuviana si è sentito male dopo un tuffo a Pontecagnano. L’uo ...

