Ricoveri in aumento, nuovi casi e tamponi: il dettaglio decisivo nell'ultimo bollettino (Di lunedì 24 agosto 2020) Cala leggermente la curva dei contagi giornalieri, ma soltanto perché come al solito di domenica vengono eseguiti meno tamponi. Sono oltre 21mila i test mancanti rispetto alle 24 ore successive, quindi non è propriamente corretto parlare di casi che scendono: in realtà la percentuale di contagiati rispetto ai tamponi si è alzata (è il 2%). Comunque i freddi numeri parlano di 953 nuovi casi a fronte di soli 4 decessi e 192 guariti: da tenere d'occhio il numero dei Ricoveri (+74), che sta iniziando a crescere sensibilmente, anche se per ora la mortalità e la gravità del virus sembra ai minimi storici. Infatti dei 19.195 attualmente positivi la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare (18.085): i ricoverati con sintomi sono ... Leggi su liberoquotidiano

laVitaCattolica : Fedriga: «Non c'è dubbio che ci sia un aumento dei numeri, ma è altrettanto vero che il sistema sanitario, parlo di… - aboutgerry : ??Bollettino dei contagi da Covid-19 del 24.08.20: ??Aumento contagi: +963 ??Aumento attuali: +712 ??Aumento ricoveri:… - stebellentani : Anche dopo ormai 5 settimane di aumento dei nuovi positivi, il numero delle terapie intensive e dei ricoveri resta… - IdeawebTV : Coronavirus Piemonte, 24 agosto: 40 nuovi casi (su 1904 tamponi). Lieve aumento dei ricoveri… - MaxLap7 : #Zangrillo tiene il punto nonostante l’aumento dei ricoveri -