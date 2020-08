“Ricoverato, poche speranze di farcela”. Tiziano Ferro, il dolore del cantante (Di lunedì 24 agosto 2020) Una notte da incubo per Tiziano Ferro, prima il ricovero e poi l’operazione d’urgenza per qualcuno a lui molto caro. Ecco le dinamiche. Paura nella notte per Tiziano Ferro e suo marito, il racconto su Instagram lascia senza parole i fan. Il cantante ha decisamente bisogno di sfogarsi. La sua sensibilità non è certo un mistero per i suoi fan, ma così non lo avevano mai visto, la preoccupazione per il suo caro lo ha tenuto sveglio tutta la notte. Notte da incubo per Tiziano Ferro, la corsa in ospedale per il suo caro “Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole” ha scritto Tiziano Ferro sul ... Leggi su howtodofor

infoitcultura : Tiziano Ferro, il dolore del cantante: “Ricoverato con poche speranze” - aafriendzoni : La devo smettere e la smetterò ma poche cose mi fanno morire come questo tizio, dopo venti secondi di video sono ri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ricoverato poche Coronavirus | +1071 positivi | record nel Lazio Zazoom Blog