Riapertura scuole, elezioni e sondaggi: il futuro del Governo è un’incognita (Di lunedì 24 agosto 2020) Quando manca meno di un mese alla Riapertura delle scuole, tante ancora le incognite e i nodi da sciogliere. Dai banchi monoposto che saranno consegnati in momenti diversi (alcuni a partire da settembre, altri entro ottobre). alla difficile attuazione del protocollo di sicurezza (più facile a dirsi che a farsi) in caso di positività degli studenti, ipotesi altamente probabile se non certa, passando per le perplessità dei docenti che non si sentono messi nelle condizioni di operare in sicurezza. La prima “bomba” pronta a esplodere sulla strada del Governo si chiama scuola. L’esecutivo, Ministro Azzolina in testa, tira dritta e conferma che il 14 settembre si riparte in presenza ma intanto la curva dei contagi continua a salire, insieme alla preoccupazione di quanti ritengono che ... Leggi su quifinanza

ricpuglisi : Il governo ha la RESPONSABILITÀ POLITICA per la riapertura delle scuole. Aveva tutto il tempo per gestire il probl… - alexbarbera : Quando sento dire o leggo “la riapertura delle scuole è rischiosa” mi chiedo se: a) ci prendete per scemi; b) l’ans… - CarloCalenda : La riapertura delle scuole è complessa. Ma qui siamo al caos. Ogni giorno cambia tutto. I Presidi non sono nelle co… - Una_Gioia_Mai : Si poteva stare senza chiedere il parere a Lorenzo Il Cobra circa la chiusura delle discoteche e la riapertura dell… - L_Apostata : No, la mascherina non c'entra. La Lega non vuole la riapertura delle scuole in generale, e ha delle ottime motivazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Apertura scuole, allarme bus e metro a Roma. "Ordine pubblico a rischio caos" Repubblica Roma Il virologo: «Riapertura stadi? Non ci sono le condizioni»

«Credo che in questo momento non ci siano le condizioni per una riapertura degli stadi. Non si tratta di andare a teatro o al cinema dove si resta in silenzio e seduti. Allo stadio c’è una commistione ...

Scuola, d’Ippolito: “Il Comune di Lamezia sabota la riapertura a settembre”

“Il comune di Lamezia Terme sta perdendo importanti finanziamenti, necessari per la riapertura delle scuole cittadine”. E’ quanto riferiscono il deputato Giuseppe d’Ippolito del M5s e gli attivisti lo ...

«Credo che in questo momento non ci siano le condizioni per una riapertura degli stadi. Non si tratta di andare a teatro o al cinema dove si resta in silenzio e seduti. Allo stadio c’è una commistione ...“Il comune di Lamezia Terme sta perdendo importanti finanziamenti, necessari per la riapertura delle scuole cittadine”. E’ quanto riferiscono il deputato Giuseppe d’Ippolito del M5s e gli attivisti lo ...