Resto al Sud, cambiano gli incentivi: più contributo a fondo perduto, meno finanziamento bancario agevolato (Di lunedì 24 agosto 2020) Rimodulata la composizione degli incentivi di Resto al Sud, la misura a sostegno della nascita e dello sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia. Il nuovo mix di agevolazioni è stato definito dalla legge di conversione del decreto Rilancio. Con la revisione è aumenta dal 35 al 50% delle spese ammissibili la quota di contributo a fondo perduto, mentre si è ridotta quella del finanziamento bancario agevolato. Ma le novità non finiscono qui. Per le iniziative svolte in forma individuale, il finanziamento massimo è stato maggiorato di 10.000 ... Leggi su ildenaro

_onlymyway_ : Questo essere insulso dopo aver sparato mer*a sul Sud per anni ora viene a dirci ‘prima vengono i calabresi e poi i… - UPasquali : Risposta Se il sud Italia si separasse dal resto del paese avrebbe maggiori possibilità di crescere economicamente?… - SviluppaInnova : ????Resto al Sud sostiene la nascita di nuove #attività #imprenditoriali del #Mezzogiorno e nel #CratereSismico del C… - sulasnino : @alleloc_ra Certamente ma la Sardegna della costa smeralda a me appare abbastanza”finta” rispetto a TUTTO il resto… -

Ultime Notizie dalla rete : Resto Sud Resto al Sud: agevolazione rafforzata con mix di incentivi Ipsoa 91 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sardegna, 68 in provincia di Sassari, 18 nel Sud Sardegna

91 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sardegna (tutti in isolamento domiciliare), 68 in provincia di Sassari, 18 nel Sud Sardegna. 75 casi sono stati rilevati in seguito al traccia ...

Resto al Sud, cambiano gli incentivi: più contributo a fondo perduto, meno finanziamento bancario agevolato

Rimodulata la composizione degli incentivi di Resto al Sud, la misura a sostegno della nascita e dello sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabri ...

91 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sardegna (tutti in isolamento domiciliare), 68 in provincia di Sassari, 18 nel Sud Sardegna. 75 casi sono stati rilevati in seguito al traccia ...Rimodulata la composizione degli incentivi di Resto al Sud, la misura a sostegno della nascita e dello sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabri ...