Regno Unito, rimosso cartello che indicava l’omosessualità come malattia mentale (Di lunedì 24 agosto 2020) Il cartello del Principess Alexandra Hospital Regno Unito, in un ospedale dell’Essex è stato rimosso un cartello, dove era indicata l’omosessualità come una malattia mentale. Il cartello individuato dall’attivista LGBT+, Ellen Gibson era esposto presso la reception dell’Ospedale pubblico ‘Princess Alexandra Hospital’. Dopo la pubblicazione sul web del cartello omofobo, si è poi scoperto che non si trattava di un documento ufficiale della struttura sanitaria pubblica britannica che l’ha prontamente rimosso con le scuse ufficiali per l’increscioso incidente. Leggi anche >>> Omofobia a Cagliari: aggrediti al mare del ... Leggi su sanand

SanofiIT : Rafforzare la produzione europea di principi attivi, diventando il secondo leader mondiale. L'Italia è coinvolta co… - Marcozanni86 : Stati Uniti ???? e Regno Unito ???? si rialzano, mentre #eurozona ???? e Italia ???? si aggrappano a una retorica smentita… - claupuchunga : RT @RadioFrecciaOf: 26 agosto 1968, i Beatles pubblicavano negli Stati Uniti, pochi giorni prima del Regno unito, il singolo di 'Hey Jude'.… - nikkoletta59 : RT @MinervaMcGrani1: - SimoneSSL83 : RT @RadioFrecciaOf: 26 agosto 1968, i Beatles pubblicavano negli Stati Uniti, pochi giorni prima del Regno unito, il singolo di 'Hey Jude'.… -