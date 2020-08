Regionali, si ritira un candidato alla presidenza della Campania (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gabriele Nappi ha ritirato la propria candidatura a presidente della Regione Campania con la lista “Naturalismo”. “L’ho ritirata – spiega con un post sui social – perché non si poteva rischiare e correre con tre provincie a presidente della Regione Campania (Caserta purtroppo non è riuscita a vidimare le firme e consegnare al tribunale). Avevamo un programma forte per valorizzare il famoso naturalismo riproposto e ricostruito”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

rosamariacopp : Venezia. Alle comunali Potere al Popolo ritira adesione da lista civica - - FrankRuJuve : @realwarriale2 @BrunoGiovanni6 @Inter @SevillaFC @EuropaLeague @RomeluLukaku9 @juventusfc @OL Dottò, ma davvero cre… - giuseppesfrego2 : Si è ritirato meno male -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali ritira Elezioni regionali: si ritira Nappi, candidato per Naturalismo La Repubblica Napoli, confusione per il ritiro a Castel di Sangro: Antonio Corbo raccomanda prudenza

Nel suo editoriale per la Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha parlato dell’imminente ritiro del Napoli. “A poche ore dal ritiro in Abruzzo, squillano anche i telefoni dei giornali: le stesse d ...

METEO: Termina l’ondata di calore in ITALIA con TEMPORALI e TEMPERATURE in calo, poi grandi novità entro SETTEMBRE

Anticiclone africano in ritirata dall‘Italia e correnti instabili di matrice atlantica in arrivo. dopo il forte maltempo nelle ultime ore sulle regioni più settentrionali del Paese con autentici nubif ...

Nel suo editoriale per la Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha parlato dell’imminente ritiro del Napoli. “A poche ore dal ritiro in Abruzzo, squillano anche i telefoni dei giornali: le stesse d ...Anticiclone africano in ritirata dall‘Italia e correnti instabili di matrice atlantica in arrivo. dopo il forte maltempo nelle ultime ore sulle regioni più settentrionali del Paese con autentici nubif ...