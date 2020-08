Regionali: in Campania si ritira Nappi, candidato presidente per Naturalismo (Di lunedì 24 agosto 2020) Gabriele Nappi ha ritirato la propria candidatura a presidente della Regione Campania con la lista Naturalismo. La lista e’ stata presentata solo nella circoscrizione di Napoli e Nappi ha deciso di bloccare la presentazione delle liste su Salerno e Avellino e di ritirare la propria candidatura a governatore. “L’ho ritirata – spiega sui social network – perche’ non si poteva rischiare e correre con tre provincie a presidente della Regione Campania (Caserta purtroppo non e’ riuscita a vidimare le firme e consegnare al tribunale). Avevamo un programma forte per valorizzare il famoso Naturalismo riproposto e ricostruito”. A seguito della decisone di ... Leggi su ildenaro

