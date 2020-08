Reddito di cittadinanza a 3 milioni di persone. Sale l’importo medio (Di lunedì 24 agosto 2020) Boom di beneficiari del Reddito di cittadinanza. L’Inps comunica che a luglio sono stati superati i 3 milioni di persone coinvolte, con un aumento del 17% rispetto a gennaio 2020, riferite a 1,3 milioni di nuclei familiari che hanno attualmente in pagamento il Reddito/Pensione di cittadinanza. L’importo medio mensile dei due sussidi è di 523,29 euro. Reddito di cittadinanza, aumento dell’importo medio In particolare, con riferimento al solo Reddito di cittadinanza, sono 1,1 milioni i nuclei familiari che risultano avere in pagamento il beneficio con 2,9 milioni di persone coinvolte e con un ... Leggi su quifinanza

