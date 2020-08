Reale il video dell’aggressione a un’anziana dopo un tentativo di rapina: “Grazie Italia”, ma è successo a Valencia (Di lunedì 24 agosto 2020) Le cruente immagini dell’aggressione a un’anziana sono comparse sulla pagina Facebook Napoli 081 con la didascalia: “Immigrato picchia selvaggiamente un’anziana indifesa per pochi euro”, senza fornire ulteriori dettagli su una vicenda che si presenta già grave. Ciò che vediamo, infatti, è la brutale aggressione di un uomo ai danni di una signora una volta entrata in un condominio. L’aggressore in un primo momento tenta di frugare nella borsa della donna la quale, dopo aver tentato di sottrarsi, riceve prima uno spintone e poi un colpo sul volto, stramazzando sul pavimento. Un fatto grave come questo viene attribuito all’Italia, e ciò è dovuto al fatto che gli autori del post non aggiungono altre informazioni. I commentatori, infatti, scrivono frasi come: “Grazie ... Leggi su bufale

“Sono emozionato stasera, perché sono i primi concerti dal vivo dopo il lockdown, ma anche per questa situazione unica, non ho mai visto un palco così e lo scenario è da lasciare senza fiato” CAMPOTOS ...

Video processi Adm: 'Scommesse, costante analisi dei flussi'a tutela dello sport

Sul sito istituzionale di Adm, nella sezione Video Processi, si parla di scommesse sportive e contrasto al match fixing. "Adm governa, tra gli altri, il settore delle scommesse sportive. I sistemi inf ...

