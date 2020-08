Raiola porta Bernardeschi al Napoli, si riapre la trattativa con la Juve: i dettagli (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Federico Bernardeschi è un pallino di Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli ha scelto l’esterno della Juventus come erede di Callejon e Aurelio De Laurentiis sta cercando di accontentarlo. L’affare con la società di Andrea Agnelli è legato al futuro di Arek Milik, visto che l’attaccante polacco classe 1994, in scadenza di contratto nel 2021 non è intenzionato a rinnovare. Sembra che qualcosa si stia muovendo sul fronte Milik. L’ affare con la Juventus pare abbia preso una piega diversa dalle ultime settimane, con il Napoli che vorrebbe inserire, sempre, nella trattativa Federico Bernardeschi. Secondo calciomercato.it Mino ... Leggi su anteprima24

