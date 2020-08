Raiola al lavoro per convincere Bernardeschi ad accettare il Napoli, si riapre lo scambio con Milik (Di lunedì 24 agosto 2020) Calciomercato.it lancia una bomba di mercato che riguarda direttamente il Napoli e Milik. Il portale scrive che Mino Raiola, nuovo agente di Federico Bernardeschi, starebbe cercando di convincere il giocatore bianconero ad accettare di approdare a Napoli nell’ottica di uno scambio con Milik. “Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dietro i segnali lanciati ieri da Mino Raiola, c’è stato il lavoro del manager che ha chiesto a Bernardeschi di riflettere con attenzione anche sull’ipotesi Napoli con la possibilità di spostare Milik alla Juventus. Una trattativa che sembrava arenata per il ... Leggi su ilnapolista

