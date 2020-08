Ragazzo si arrampica sul tetto della scuola, ma la struttura cede: ferito e ricoverato (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Una parte del tetto all’interno della palestra dell’‘Istituto Comprensivo di Castel Volturno, sito nel Villaggio Coppola in viale delle Acacie, è crollato nella tarda serata di ieri. Un Ragazzo, che si era probabilmente arrampicato per fare una bravata, è rimasto ferito nel crollo della struttura, alta otto metri, ed è stato soccorso dai sanitari e dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre provenienti dai distaccamenti di Aversa e di Mondragone. Il ferito è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. I vigili del fuoco hanno poi richiesto l’intervento ... Leggi su anteprima24

