Ragazza deceduta si “sveglia” prima del funerale per poi morire dopo un’ora: la spiegazione del fenomeno (Di lunedì 24 agosto 2020) Una Ragazza di 12 anni morta in ospedale si è risvegliata prima del funerale, ma è morta un’ora dopo: la spiegazione del fenomeno. Lo scorso 18 agosto Siti Masfufah Wardah, dodicenne indonesiana, è stata portata d’urgenza all’ospedale di Probolinggo. La Ragazza aveva accusato un improvviso malore e non riusciva più a riprendere conoscenza. I medici … L'articolo Ragazza deceduta si “sveglia” prima del funerale per poi morire dopo un’ora: la spiegazione del fenomeno NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Alessandria24C : Paesi - Carezzano, ragazza di 28 anni precipita dal balcone. Deceduta - kudrytova : al bella ragazza sono deceduta perché ho pensato a enrico pasquale pratticò skskdbennrnd GRAZIE TVB???? - UmbertoNew : Leggo tanti commenti e notizie macabre su fatti di cronaca nera. Io rimetterei una sana #censura: si dia la notizia… -