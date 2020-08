Raduno Milan, assenti sei giocatori a Milanello: il motivo (Di lunedì 24 agosto 2020) Al Raduno del Milan di oggi ben sei giocatori erano assenti perché avevano già effettuato i tamponi in maniera privata Nella giornata odierna il Milan si è radunato presso il centro sportivo di Milanello per i primi test sierologici e tamponi. Tra i giocatori assenti vi erano Samu Castillejo, Ante Rebic, Rafael Leao, Davide Calabria, Ismael Bennacer e Franck Kessié. I sei calciatori non si sono presentati perché, rientrando dall’estero, avevano già effettuato il tampone in maniera privata nei giorni scorsi. Ora si aspetta il risultato anche per dirigenti e staff tecnico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - capuanogio : Domani #Ibrahimovic non sarà al raduno del #Milan perché manca ancora l’intesa definiva sul rinnovo di contratto.… - AntoVitiello : Domani #Ibrahimovic non sarà a Milanello per il raduno della squadra. Serve ancora un po di tempo per trovare l'int… - CrizzAlberto : RT @kT_Milano1899: Lottiamo insieme per tornare protagonisti... Forza ragazzi. #ACMilan #Milan @acmilan #CurvaSudMilano #Raduno #Milanello… - sportli26181512 : Criscitiello sul rinnovo di Ibra: 'Se non ci sono le condizioni giuste non ne vale la pena': Il Milan si fa 'ricatt… -