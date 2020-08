Quattrociocche, in vacanza con Giovanni dopo l’addio ad Aquilani: la foto su Instagram (Di lunedì 24 agosto 2020) Anno particolarmente intenso per Michela Quattrociocche che, nei mesi scorsi, ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con l’ex calciatore della Roma Alberto Aquilani. Una rottura che aveva scosso e lasciato senza parole i fan della coppia. L’attrice, però, ha ritrovato il sorriso tra le braccia di un nuovo fidanzato, Giovanni Naldi, ed è finalmente felice. La Quattrociocche è innamorata e in splendida forma e, senza alcun timore, lo mostra anche su social network. A farle battere il cuore l’imprenditore italiano Giovanni Naldi, con il quale è uscita allo scoperto solo poche settimane fa. L’attrice, nonostante la sua grande riservatezza, ha mostrato su Instagram un’immagine che cattura il grande amore che li lega. La ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Quattrociocche vacanza Michela Quattrociocche, vacanza romantica a Capri con Giovanni Gossip e TV Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Daniele Schiavon positivo al Coronavirus: il messaggio social

Anche Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia Quattrociocche, è risultato positivo al Coronavirus. Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è risul ...

"Siamo positive al Covid". Le tentatrici si fanno avanti

Da Andrea Melchiorre a Vittoria Deganella, da Giulia Latini a Nilufar Addati. Si allunga ora dopo ora la lunga lista degli ex volti noti di Uomini e Donne e Temptation Island contagiati dal coronaviru ...

Anche Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia Quattrociocche, è risultato positivo al Coronavirus. Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è risul ...Da Andrea Melchiorre a Vittoria Deganella, da Giulia Latini a Nilufar Addati. Si allunga ora dopo ora la lunga lista degli ex volti noti di Uomini e Donne e Temptation Island contagiati dal coronaviru ...