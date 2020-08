Quattro anni dopo il terremoto in centro Italia, poco è stato fatto. Anche Mattarella critica i ritardi (Di lunedì 24 agosto 2020) Conte si è recato ad Amatrice ed ha promesso ai cittadini di tutti i comuni colpiti in Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria che parte dei soldi del Recovery fund saranno destinati alla ricostruzione. Leggi su tg.la7

AlbertoBagnai : Perché non sono sorpreso? Perché quelli bravi (ieri FT, oggi BBG) ci arrivano sempre quattro anni dopo, e dalla par… - fanpage : Quattro anni fa il terremoto di #Amatrice. Una ferita ancora aperta nel cuore dell'Italia. - Agenzia_Ansa : Ad Amatrice si celebrano oggi i quattro anni dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale e le sue 299 vittime.…

