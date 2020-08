Quarticciolo, ‘scambio’ sospetto tra 2 persone: pusher arrestato e denunciato il ‘cliente’ (Di lunedì 24 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Tre Teste hanno arrestato un 30enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, in transito in via Manfredonia, hanno notato uno strano “scambio” tra il 30enne ed un’altra persona. I Carabinieri si sono insospettiti ed hanno deciso di vederci chiaro, fermando i due soggetti per sottoporli ad un controllo. I militari hanno, quindi, accertato che il 30enne aveva appena ceduto un involucro contenente 68 gr. di marijuana al suo “cliente”, un 25enne romano. La perquisizione scattata nell’abitazione del pusher 30enne, inoltre, ha permesso ai Carabinieri di sequestrare altri 73 gr. di hashish e 3.300 euro in contanti, ritenuto provento della sua illecita attività. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari ... Leggi su ilcorrieredellacitta

