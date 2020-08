Puglia, regione investe 90mila euro sul turismo 'Muslim friendly' (Di lunedì 24 agosto 2020) La regione Puglia investe sul turismo Muslim friendly attraverso l'omonimo progetto, promosso nell'ambito del programma Destinazione Puglia realizzato con il Teatro Pubblico Pugliese e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - CarloCalenda : Perché abbiamo da tempo deciso di non usare il simbolo di Azione in nessuna regione. Troppo presto. Dopo il congres… - ivanscalfarotto : È ufficiale! Abbiamo presentato le tre liste a sostegno della mia candidatura a Presidente della Regione #Puglia.…

Ultime Notizie dalla rete : Puglia regione Puglia, regione investe 90mila euro sul turismo «Muslim friendly» La Gazzetta del Mezzogiorno Bollettino Epidemiologico Regione Basilicata del 24 agosto: 283 tamponi, 5 positivi

La task force regionale comunica che nelle giornate del 22 e 23 agosto sono stati processati complessivamente 283 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 5 sono risultati positivi. Le p ...

Ventola spulcia le liste di Emiliano «Riempitivi e 300 candidati in meno»

«La coalizione di centrodestra che sostiene Raffaele Fitto ha presentato 5 liste e 250 candidati consiglieri: 50 per ogni lista, quanti sono i consiglieri da eleggere. Emiliano, quindi, avrebbe dovuto ...

