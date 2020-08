Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di lunedì 24 agosto 2020) L'articolo Puglia: maltempo, allerta per possibili temporali <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Puglia #meteo: #maltempo, allerta per possibili temporali - bisciamella : @Ire_Lica @MArturoSav @ArturoParco @attipensa @Gazeberinside @Pazk19691 @MovTorm @artschool_makko @MovArturoAN… - garganolab2_0 : RT @art__direktor: il maltempo e il mare mosso esalta i colori della natura .... #giardinosulmare #panoramimozzafiato #castellomedievale #c… - art__direktor : il maltempo e il mare mosso esalta i colori della natura .... #giardinosulmare #panoramimozzafiato… - infoitinterno : Arriva il maltempo in Puglia, allerta gialla della Protezione civile per temporali nel pomeriggio -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Puglia: maltempo, allerta per temporali nel pomeriggio. Codice giallo per tarantino e Salento Noi Notizie Verona, la quantità impressionante di grandine caduta sulla città

Il maltempo mette in ginocchio Verona: fiumi di grandine, strade allagate e 500 alberi abbattuti Si contano i danni del violento nubifragio che nella serata di ieri ha colpito il Veneto, con effetti d ...

Meteo, maltempo al Centro-Sud. Aumentano le temperature al Nord

Meteo all'insegna dell'alta pressione, ma il maltempo colpisce il Centro-Sud, con temporali sparsi su Alpi e Prealpi. Più intensi sugli Appennini. La forte perturbazione che domenica ha colpito con vi ...

Il maltempo mette in ginocchio Verona: fiumi di grandine, strade allagate e 500 alberi abbattuti Si contano i danni del violento nubifragio che nella serata di ieri ha colpito il Veneto, con effetti d ...Meteo all'insegna dell'alta pressione, ma il maltempo colpisce il Centro-Sud, con temporali sparsi su Alpi e Prealpi. Più intensi sugli Appennini. La forte perturbazione che domenica ha colpito con vi ...