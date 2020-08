PSG sconfitto in finale di Champions, incidenti in Francia: i tifosi prendono d’assalto la polizia [VIDEO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Scontri e atti vandalici nella capitale francese a conclusione della finale di Champions League persa dal PSG contro il Bayern Monaco. I tifosi transalpini non hanno preso affatto bene la sconfitta e hanno riversato la loro rabbia per le vie della città, toccando anche i luoghi storici e assaltando la polizia. In alto la FOTOGALLERY degli incidenti, in basso il VIDEO. Fortes tensions autour de l’Arc de triomphe. Les derniers supporters sur place visent les forces de l’ordre avec des projectiles.#LEIPSG #PSGRBL #ChampionsLeague #dimaria #PSG #Paris pic.twitter.com/E4lowiizno — Yazid Bouziar (@ybouziar) August 18, 2020 Le prime pagine dal mondo dopo PSG-Bayern: da “Inconsolable” a “El dinero no da la felicidad” ... Leggi su calcioweb.eu

