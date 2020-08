Psg, la promessa di Al-Khelaifi: “Ora tristi, ma sono sicuro che riusciremo a vincere la Champions” (Di lunedì 24 agosto 2020) Nasser Al-Khelaifi non si arrende e a pochi minuti di distanza dal verdetto che ha visto il suo Psg essere sconfitto in finale di Champions League dal Bayern Monaco, rilancia con una promessa. Il patron dei parigini vuole la Coppa e farà di tutto per ottenerla.Al-Khelaifi: "Prometto che il Psg riuscirà a vincere la Champions"caption id="attachment 1011341" align="alignnone" width="633" Coman (getty images)/captionNon fa giri di parole il presidente dei campionissimi di Francia che ai microfoni di RMC Sport ha detto: "Siamo tristi, è inevitabile. Abbiamo fatto tante cose positive in queste stagioni, siamo arrivati in finale di Champions. Probabilmente avremmo potuto segnare 2-3 gol, ma è stata una gara combattuta. sono orgoglioso dei ragazzi, siamo stati ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Psg, la promessa di Al-Khelaifi: 'Ora tristi, ma sono sicuro che riusciremo a vincere la Champions' -… - StanisLaRochele : @utzi_26 Promessa, o vince il PSG o mi Cancello - Post_Iccia : @houseofbrackets Vabbè ma questo è un quarto bastardo, come l'Atalanta bella promessa che becca il PSG - juventissimante : @juanito1897 Kulusevski quest’anno, Pogba era solo una promessa, Vidal incostante, demiral dalla Turchia, Coman Psg primavera -