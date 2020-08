PSG-Bayern, il gesto del guardalinee Manganelli commuove e fa riflettere [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Lorenzo Manganelli è stato uno dei protagonisti della finale di Champions League, PSG-Bayern Monaco. Il guardalinee di Montevarchi si è comportato ottimamente, così come tutta la squadra arbitrale italiana guidata da Orsato. Ma a commuovere e a far riflettere è stato un gesto di Manganelli, che ha mostrato alle telecamere una FOTO del padre morto con il Covid-19. Un’immagine toccante, che ha fatto vedere come anche il mondo del calcio sia stato colpito dalla pandemia e ne porti ancora i segni indelebili. In basso la FOTO. Un francese (nato a Parigi) condanna il PSG in finale di Champions: Bayern campione per la sesta volta! FOTO PSG-Bayern 0-1, ... Leggi su calcioweb.eu

Eurosport_IT : BAYERN CAMPIONE D'EUROPA! A Lisbona decide un gol di testa di Kingsley Coman, PSG sconfitto. Per i bavaresi è il s… - thetrueshade : @Gazzetta_it Giustamente il PSG lo regala alla Juve che ne fa una plusvalenza vendendolo al Bayern. Finale contro i… - SkySport : ??? PSG-BAYERN 0-1 ?? I bavaresi vincono la Champions ? Verratti viene consolato dagli avversari dopo il fischio fina… - JuveSoloNoi : Quelli che vince il #Bayern e scrivono dell'ex #Juventus #Coman (#Koman per i più fantasiosi). Quelli che se avesse… - 40ena_s : RT @LordGalurd: Ricapitoliamo: - #Juventus Campioni d'Italia, - Napoli Coppa d'Italia, - Lazio Supercoppa Italiana, - Bayern Campioni d'Eu… -