PS5 ha solo 650 GB di spazio per i videogiochi? SSD superveloce ma troppo 'piccolo' negli ultimi rumor (Di lunedì 24 agosto 2020) Con i videogiochi AAA che ormai arrivano ad avere quasi costantemente dimensioni che sfiorano o superano i 100 GB, il tema dello spazio sugli SSD che caratterizzeranno PS5 e Xbox Series X è inevitabile. L'ultimo rumor riguardante PS5 rientra proprio in questo ambito e se dovesse rivelarsi credibile avremmo sicuramente delle brutte notizie.Gli insider Tony Stark e Marlon Gaming Nation avrebbero ricevuto nuovi dettagli riguardanti l'SSD di PS5 che rivelerebbero le effettive dimensioni dello spazio che i giocatori potranno utilizzare per videogiochi e applicazioni esterne al solo sistema operativo della console. I due non sono di certo infallibili al 100% ma in passato hanno condiviso informazioni poi rivelatesi credibili e quindi le loro parole meritano quanto meno di essere prese ... Leggi su eurogamer

sunbvrned : @sscmertens non conviene perché trovo inutile spendere soldi in un qualcosa che ormai è 'superata'. ci saranno due… - AVimciguerra8 : @TheProfOfficial @Ilyesddz @ectoBRUH @Royaldragon96 non è garantito proprio nulla, PS5 puo' benissimo fare il 4k a… - TheProfOfficial : @ectoBRUH @Royaldragon96 la #PS5 è meno potente e non di poco non garantirà i 4K e 60 fps anche se a me interessano… - botxboxseriesx : RT @iamGIANTsMILK: É con un (bellissimo) trailer cinematico che #suicidesquad #killthejusticeleague è stato svelato ieri al #dcfandome ???? A… - iamGIANTsMILK : É con un (bellissimo) trailer cinematico che #suicidesquad #killthejusticeleague è stato svelato ieri al #dcfandome… -