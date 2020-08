Primoz Roglic: “Non sono ancora sicuro di poter disputare il Tour de France” (Di lunedì 24 agosto 2020) Brutte notizie per Primoz Roglic, il campione in carica della Vuelta a Espana e tra i favoriti per il Tour de France. A pochi giorni dal via lo sloveno, caduto nella penultima tappa del Giro del Delfinato e costretto al ritiro, non sa ancora se effettivamente potrà disputare la Grande Boucle, come spiega a RTV Slo: “Pensavo che avrei assorbito le botte in pochi giorni, invece ancora adesso non mi sento al massimo. Poteva andare anche peggio, ma di certo non è stato il massimo farsi male poco prima dell’inizio della Grande Boucle. Al momento non sono ancora sicuro di potermi presentare al via del Tour de France, sabato, a Nizza“. Leggi su sportface

Due positivi al Covid in una settimana e la squadra verrà esclusa dal Tour

PARIGI Il Tour de France numero 107, al via da Nizza sabato prossimo, parte con l'incognita coronavirus. La Aso, la società organizzatrice, ha infatti avvertito i team che sarà ammesso un solo caso di ...

