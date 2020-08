PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli stregato da Osimhen, incanta subito i tifosi" (Di martedì 25 agosto 2020) L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua versione Campania, apre in PRIMA PAGINA dando spazio al Napoli ed in particolare a Victor Osimhen, già protagonista dopo la PRIMA giornata di ritiro a Castel di Sangro: "Gol e a ... Leggi su tuttonapoli

lucasofri : Credo che un articolo in prima pagina su un grande quotidiano italiano che comincia con le parole “Tracey Thorn” si… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? LA CONTESA Tutte le notizie ?? - repubblica : Virus, la Sardegna spaventa - #Buongiorno con la prima pagina di Repubblica di oggi - pazzoperrep : La prima pagina di oggi. Noi la commenteremo tra qualche ora. Voi potete farlo anche prima, se volete. - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - CdS Campania: 'Napoli stregato da Osimhen, incanta subito i tifosi' -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua versione Campania, apre in prima pagina dando spazio al Napoli ed in particolare a Victor Osimhen. L'edizione di oggi de Il Corriere dello Spor ...ROMA – “È già una Juve Pirlotecnica” intitola il quotidiano Tuttosport in prima pagina che poi prosegue e recita: “Visione di gioco, carisma e stile all’altezza della storia del club: il nuovo tecnico ...