Previsioni Meteo Lombardia: temporali nel pomeriggio, domani sole e massime in rialzo (Di lunedì 24 agosto 2020) “La Lombardia è interessata da una circolazione depressionaria di origine nord-europea, la quale porta a condizioni di variabilità e locali precipitazioni anche a carattere temporalesco. Da domani a giovedì tornerà una fase di tempo più stabile e asciutto grazie alla rimonta dell’alta pressione, con inoltre temperature in rialzo e massime nuovamente oltre i 30 °C. Tuttavia, in vista del successivo weekend sono attese ancora precipitazioni per l’avvicinamento di una bassa pressione dal Nord Atlantico“: queste le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. Oggi condizioni di variabilità con annuvolamenti più importanti nel pomeriggio su Prealpi e settori di pianura ... Leggi su meteoweb.eu

