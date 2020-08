Presadiretta il tema della prima puntata lunedì 24 agosto su Rai 3: il Terremoto 4 anni dopo (Di lunedì 24 agosto 2020) Presadiretta la prima puntata lunedì 24 agosto su Rai 3 Riparte una nuova stagione di Presadiretta su Rai 3 da lunedì 24 agosto alle 21:20 e il primo appuntamento è dedicato al Terremoto del centro Italia che quattro anni fa ha distrutto molti paesi. Riccardo Iacona è sempre il conduttore e animatore di questo nuovo ciclo di inchieste composto da 8 puntate. Il tema della puntata del 24 agosto Presadiretta ha fatto un viaggio all’interno del cratere del sisma per raccontare perché la ricostruzione non è mai decollata. I soldi c’erano, eppure le zone terremotate di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio sembrano ... Leggi su dituttounpop

"Dopo lo choc della pandemia, che ha cambiato le nostre vite, ora dobbiamo capire che questa tragedia può rappresentare un'occasione importante per la ricostruzione del paese. Bisognerà uscirne un po' ...'Presadiretta' torna lunedì 24 agosto, in prima serata su Rai3. Riccardo Iacona conduce otto nuove puntate, la prima - in onda nel giorno del quarto anniversario del drammatico terremoto del Centro It ...