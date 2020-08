“Positivo”. Uomini e donne, un altro tronista è risultato positivo al Covid. Anche lui di ritorno dalla Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Coronavirus sta serpeggiando tra le feste in Sardegna e inevitabilmente tra gli influencer che le affollano. Tantissimi italiani continuano a far festa e ad infettarsi tra loro mentre il Covid gira indisturbato. Non si è scoraggiato nessuno, neAnche dopo la notizia del ricovero di due ex tentatrici di Temptation Island e l’isolamento domiciliare di due ex corteggiatrici di Uomini e donne. Oggi è giunta la conferma di un altro famoso che è risultato positivo dopo essere stato sull’isola. A quanto pare niente e nessuno riuscirà a fermare la movida sarda, almeno per il momento. Un super famoso è risultato positivo al Covi, è un ex tronista di Maria ... Leggi su caffeinamagazine

