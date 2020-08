Portogallo: i convocati di Fernando Santos per la Nations League (Di lunedì 24 agosto 2020) Fernando Santos ha rilasciato la rosa per le prime due partite del Portogallo nella fase a gironi della Nations League, contro la Croazia, il 5 settembre (19.45, all’Estádio do Dragão) e la Svezia, l’8 Settembre (ore 19.45 a Solna). Portieri: Anthony Lopes (Lione), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada); Difensori: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Barcellona), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Napoli) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund ) Centrocampisti: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes (Everton), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton), ... Leggi su alfredopedulla

Due 'italiani' tra i convocati del Portogallo: il ct Fernando Santos ha chiamato Cristiano Ronaldo e Mario Rui per le amichevoli contro Croazia e Svezia

PORTOGALLO - Mario Rui tra i convocati

