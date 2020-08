Portogallo, Cristiano Ronaldo c’è: convocato per il doppio match contro Croazia e Svezia (Di lunedì 24 agosto 2020) Cristiano Ronaldo ci sarà per la Nations League e per le sfide del suo Portogallo contro Croazia e Svezia. Il ct Fernando Santos, infatti, ha reso noto l'elenco dei convocati per le partite del cinque e del nove settembre. Oltre all'attaccante della Juventus, tra i convocati anche il "napoletano" Mario Rui.Portogallo, Cristiano Ronaldo c'ècaption id="attachment 989771" align="alignnone" width="602" Foto: profilo ufficiale Cristiano Ronaldo/captionCome si vede dall'elenco dei giocatori, presenti oltre a Cristiano Ronaldo e Mario Rui, anche l'ex Inter e Juventus Cancelo e il trequartista del Manchester United Bruno Fernandes, altra vecchia conoscenza del ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Portogallo, Cristiano Ronaldo c'è: convocato per il doppio match contro Croazia e Svezia - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Portogallo, i convocati di Fernando Santos per Croazia e Svezia: c'è Cristiano Ronaldo - RConte90 : RT @TUTTOJUVE_COM: Portogallo, i convocati di Fernando Santos per Croazia e Svezia: c'è Cristiano Ronaldo - TUTTOJUVE_COM : Portogallo, i convocati di Fernando Santos per Croazia e Svezia: c'è Cristiano Ronaldo - junews24com : Convocati Portogallo: la scelta di Fernando Santos su Cristiano Ronaldo - -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo Cristiano Il gossip di mercato dal Portogallo: Cristiano Ronaldo a Lisbona per il Psg Sport Fanpage Portogallo, diramata la lista dei convocati: c’è Cristiano Ronaldo

Fernandos Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati in vista dei prossimi match dei lusitani contro Croazia e Svezia. Ci sono Cristiano Ronaldo e Mario Rui. Ecco l ...

Juventus: attesa per CR7, intanto arriva la convocazione in nazionale

La Juventus è pronta a riabbracciare anche Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, che sarà il punto fermo dell'attacco bianconero anche nella nuova era Pirlo, è atteso alla Continassa per il pr ...

Fernandos Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha diramato la lista dei convocati in vista dei prossimi match dei lusitani contro Croazia e Svezia. Ci sono Cristiano Ronaldo e Mario Rui. Ecco l ...La Juventus è pronta a riabbracciare anche Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, che sarà il punto fermo dell'attacco bianconero anche nella nuova era Pirlo, è atteso alla Continassa per il pr ...