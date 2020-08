Porti e stazioni Toscana,da 26/8 tamponi (Di lunedì 24 agosto 2020) FIRENZE, 24 AGO - Test tamponi molecolari, gratuiti e su base volontaria, saranno proposti ai viaggiatori in arrivo e in partenza dalla Toscana, residenti o meno nella regione, dalle 8 del mattino di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

repubblica : Coronavirus, in Toscana tamponi gratuiti nei porti e nelle stazioni - iltirreno : Dalle 8 di mercoledì 26 agosto si parte dai porti di Livorno e Piombino. Il servizio sarà poi esteso alle stazioni… - corgi_lover : RT @qn_lanazione: Tamponi gratuiti e su base volontaria per chi transita in porti e stazioni della #Toscana - SBaronceli : RT @repubblica: Coronavirus, in Toscana tamponi gratuiti nei porti e nelle stazioni - SmorfiaDigitale : Coronavirus, in Toscana tamponi gratuiti nei porti e nelle stazioni -