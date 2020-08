Porsche Sports Cup: Fenici domina anche a Imola (Di lunedì 24 agosto 2020) Porsche Sports Cup Suisse: Fenici domina anche a Imola. Il pilota romano resta leader nella classifica di categoria Nel terzo round della Porsche Sports Cup Suisse disputato nel weekend a Imola è arrivata una squillante vittoria e un controverso secondo posto per Francesco Maria Fenici nella GT4 Cup, categoria che il pilota romano affronta con la Porsche… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Speedliveit : Fenici domina anche a Imola nella Porsche Sports Cup Suisse - Speedliveit : FENICI DOMINA ANCHE A IMOLA NELLA PORSCHE SPORTS CUP SUISSE - mattiperlecors1 : Fenici domina anche a Imola nella Porsche Sports Cup Suisse - ebimotors : Si conclude un we positivo per Giorgi-Peroni alla guida della Porsche 911 GT3 Cup Nr. 285 L’Autodromo di Imola ha… - AutoMotoCorse : -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Sports

Corriere Nazionale

Un giardino di casa molto particolare quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il calciatore francese naturalizzato gabonese, attaccante dell'Arsenal, ha postato su Instagram una foto con le sue «eccentri ...Corvette ringrazia i problemi patiti da Porsche e BMW per la quarta vittoria consecutiva nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, protagonista in Virginia. Non è stata spezzata la striscia vincen ...