Polonia, i convocati per la Nations League: tanti italiani presenti (Di lunedì 24 agosto 2020) Jerzy Brzeczek ha diramato la lista dei convocati per gli impegni in Nations League Jerzy Brzeczek, commissario tecnico della Polonia, ha diramato la lista dei convocati in vista degli impegni di Nations League contro Olanda e Bosnia. presenti tanti “italiani”, tra cui Szczesny e Milik. PORTIERI: Dragowski, Fabianski, Skorupski, Szczesny. DIFENSORI: Bednarek, Bereszynski, Bochniewicz, Glik, Jedrzejczyk, Karbownik, Kedziora, Rybus, Walukiewicz. CENTROCAMPISTI: Frankowski, Goralski, Grosicki, Jozwiak, Kadzior, Klich, Krychowiak, Linetty, Moder, Szymanski, Zielinski. ATTACCANTI: Buksa, Piatek, Milik. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

