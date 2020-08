Polonia, diritti LGBT: petizione contro la repressione (Di lunedì 24 agosto 2020) Promossa da Marta Petrusewicz, Università della Calabria (pubblicata sul quotidiano “il manifesto” e su Osservatorio repressione) Cari Amici, Amiche, Colleghi e Colleghe, Ieri Małgorzata Szutowicz, attivista LGBT+ e studentessa del mio amico e collega Piotr Laskowski all'università di Varsavia, è stata di nuovo arrestata per 2 mesi, senza nessuna forma di processo, per aver protestato contro la campagna omofoba in corso in Polonia. È stata arrestata dietro richiesta del procuratore e, con (...) - Attualità / Polonia, repressione, , LGBT Leggi su feedproxy.google

