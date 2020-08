Playoff NBA – Vucevic vs Antetokounmpo, alla fine la spunta il greco: i Bucks avanti nella serie 3-1 (Di lunedì 24 agosto 2020) Niente da fare per gli Orlando Magic nel quarto turno degli otavi di finale dei Playoff NBA: nella sfida di questa sera sono ancora una volta i Milwaukee Bucks ad avere la meglio e a portarsi avanti nella serie per 3-1. Ancora una volta Antetokounmpo trascina i suoi compagni al successo, con 31 punti e 15 rimbalzi, ben supportato da Middleton, a referto con 21 punti e 10 rimbalzi. Ai Magic non sono bastati i 31 punti e 11 rimbalzi di Vucevic.L'articolo Playoff NBA – Vucevic vs Antetokounmpo, alla fine la spunta il greco: i Bucks avanti nella serie 3-1 ... Leggi su sportfair

