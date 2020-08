Plasma, la nuova "cura miracolosa" di Trump. Che però convince i medici solo a metà (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente americano lo saluta come "un trattamento di enorme efficacia" e ne autorizza l'uso in regime di emergenza. Le borse salgono. Ma nonostante decine di migliaia di pazienti testati, nessun ospedale è riuscito a confermare l'utilità della cura. Anche in Italia la... Leggi su repubblica

