Plasma al posto del vaccino: ecco la svolta di Trump per gli Usa (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Plasma dei guariti dal Covid-19: è questa la "svolta terapeutica" annunciata da Trump: è "la cura più urgente" che è possibile adottare ora. Un "annuncio storico": cos' Donald Trump ha definito la decisione – e la conseguente comunicazione – di utilizzare il Plasma dei guariti per curare i malati di Covid-19. E' la "svolta … terapeutica".

Ultime Notizie dalla rete : Plasma posto Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Usa: Trump annuncia plasma guariti come cura Covid TPI Plasma iperimmune 100% ligure: prima somministrazione a paziente di Sanremo

“Un paziente di 68 anni, positivo al Covid-19, ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale di Sanremo, è stato sottoposto alla cura con il plasma iperimmune fornito dalla Banca regional ...

Plasma iperimmune, nell’Imperiese effettuata la prima somministrazione della Liguria

Il plasma, somministrato ad uso compassionevole, è infatti stato distribuito dalla Banca del Sangue – Polo del Ponente Ligure di Savona e prelevato dal Centro Trasfusionale di Imperia da un donatore ...

