Pirlo: “Primo giorno di allenamento andato alla grande” (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ iniziato oggi il ritiro della Juventus alla Continassa. Dopo le visite mediche di rito, i bianconeri si sono ritrovati agli ordini di Andrea Pirlo per ricominciare ad allenarsi in vista della nuova stagione. Queste le parole del neo tecnico bianconero in un breve video pubblicato dalla Juve sui social: “Ciao a tutti, il primo giorno è andato alla grande, abbiamo ricominciato bene e speriamo di continuare ancora meglio. Un abbraccio”. Thoughts from the first day back, boss? WATCH today's first session of the season https://t.co/shjZ516H9Y#FinoallaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/mRFoEQv4Xp — JuventusFC (@juventusfcen) August 24, 2020 Foto: twitter Juve L'articolo Pirlo: “Primo giorno di ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : VIDEO | La prima giornata di #Pirlo come allenatore della #Juventus. Quel grido dei tifosi e le sue primissime impr… - FBiasin : Per come abbiamo imparato a conoscerlo credo che il primo a pensare che frasi come “il Maestro #Pirlo dirige la sua… - tvdellosport : ?? J MEDICAL ?? Parte il primo giorno di ritiro della nuova #Juventus di #Pirlo con i controlli ai calciatori ?? L'… - Viglianesi_S : Il primo giorno di allenamento della nuova #Juve targata Andrea #Pirlo. Nn si vedono nel video #Higuain e #Khedira. - berserkr74 : Primo allenamento in carriera? #Pirlo #isnotimpressed Che ve lo dico a fare? ???? -

