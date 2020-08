Pirlo, foto e autografi al J Medical. E i tifosi: «Portaci la Champions» – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Andrea Pirlo oggi al J Medical è stato acclamato dai tifosi, che lo hanno fermato per foto e autografi. E c’è anche una richiesta Giornata di visite mediche al J Medical. Presente nel quartier generale bianconero anche Andrea Pirlo, che oggi comincia la sua avventura con la Juve. Il neo tecnico, all’uscita dal centro medico, è stato accolto da molti tifosi che hanno chiesto foto e autografi. Da parte dei supporter bianconeri anche una richiesta speciale. «Portaci la Champions» hanno cantato i tifosi della Vecchia Signora. Dopo la mattinata al #JMedical, Andrea #Pirlo si concede ai ... Leggi su calcionews24

