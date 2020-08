Pirlo arrivato al J Medical: inizia l’avventura alla Juventus – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Andrea Pirlo è arrivato al J Medical: inizia oggi la sua nuova avventura sulla panchina della Juventus – VIDEO (dal nostro inviato alla Continassa) – inizia oggi l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Il neo tecnico bianconero si è presentato al J Medical questa mattina, dove sono già presenti alcuni giocatori della Vecchia Signora per svolgere tamponi e visite mediche. Proprio oggi, infatti, parte la preparazione della Juve in vista della nuova stagione, con Pirlo come guida tecnica. Andrea #Pirlo al #JMedical #Juve @junews24com pic.twitter.com/yqNId0Fv1E — Alessandro Villano ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo arrivato Pirlo arrivato al J Medical: inizia l’avventura alla Juventus – VIDEO Calcio News 24 PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Zhang vuole evitare divorzio con Conte"

Juve, svolta Higuain: si tratta per la risoluzione del contratto

Il giorno del raduno è arrivato. Solo oggi si scoprirà chi avrà subito risposto presente al primo allenamento della Juve targata Andrea Pirlo. Ma che possa sgambare con i compagni o che sia da subito ...

