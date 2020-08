Picchia il padre per avere soldi, arrestato (Di lunedì 24 agosto 2020) Non sarebbe stato il primo episodio quello di cui si è reso protagonista un 22enne di Vigone arrestato dai carabinieri per avere aggredito il padre per ottenere denaro. Secondo le indagini era da quattro anni che il giovane si rendeva protagonista di intemperanze in famiglia e questa volta i genitori lo hanno denunciato. Alcuni giorni fa il giovane per farsi consegnare del denaro, dopo le minacce ha aggredito il padre, che ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

