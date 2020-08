Perisic, il ritorno all’Inter è ancora possibile: il futuro è legato a… Conte (Di lunedì 24 agosto 2020) Subito dopo aver conquistato la Champions League con il Bayern Monaco, Ivan Perisic ha mostrato di avere le idee chiarissime ai microfoni di Sky Sport: "Ho ancora un contratto di due anni con l'Inter, vediamo cosa succederà: nel calcio tutto è possibile, ci incontreremo e ne parleremo. Non voglio dire nient'altro, ora approfitterò di questa notte (ieri ndr.) per stare con la mia famiglia e i compagni, c'è tempo per il futuro". L'esterno croato, infatti, è ancora sotto contratto con i nerazzurri, anche perché i bavaresi non hanno esercitato il loro riscatto.ritornoIl futuro di Perisic non è ancora definito. Al momento dovrebbe tornare all'Inter, dove però non avrebbe spazio. Non ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Perisic, il ritorno all'Inter è ancora possibile: il futuro è legato a... Conte - - _enz29 : RT @AndreaInterNews: Il mercato fatto dai vari Sanchez, Hakimi, Emerson, Tonali, Vidal, Dzeko e dal ritorno di Radu, Vanheusden, Nainggolan… - AndreaInterNews : Il mercato fatto dai vari Sanchez, Hakimi, Emerson, Tonali, Vidal, Dzeko e dal ritorno di Radu, Vanheusden, Nainggo… - andreozzi93 : #skyjuve che apre con il ritorno di Perisic e Nainggolan all’Inter come ottimi innesti. E niente. #inter #Perisic #SkySport - BeppeMarottaMa1 : Fa ridere che ci siano tifosi che pensino che il tifoso interista rosichi per una possibile vittoria di Icardi o Pe… -