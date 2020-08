Perché il post del giornalista Paolo Berizzi su Verona e il karma sta facendo discutere (Di lunedì 24 agosto 2020) «Sono vicino a Verona e ai veronesi per il nubifragio che ha messo in ginocchio la città. I loro concittadini nazifascisti e razzisti che da anni fomentano odio contro i più deboli e augurano disgrazie a stranieri, negri, gay, ebrei, terroni, riflettano sul significato del karma». Sono parole scritte su Twitter da Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica il cui impegno per combattere il neofascismo di ritorno è davvero encomiabile. LEGGI ANCHE > Assegnata la scorta al giornalista Paolo Berizzi Paolo Berizzi e il tweet sul karma a Verona Tuttavia, questo suo tweet relativo al nubifragio che ha colpito Verona nella serata di ieri ... Leggi su giornalettismo

