Perché abbiamo regalato un’estate all’epidemia? (Di lunedì 24 agosto 2020) (foto: Alberto Pizzoli / AFP via Getty Images)Che non si potesse chiudere tutto d’estate, come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, era ovvio. Che forse la bella stagione potesse essere governata un po’ meglio, per evitare di sprecare gli sforzi del lockdown, altrettanto. Non sembra sia andata così. Al 24 agosto, con oltre 1.200 contagi ufficiali – la metà dei quali legati ai rientri da viaggi e vacanze – sono i dati a imporre questa valutazione, di certo non le opinioni. E a sollevare alcune domande, legittime e per certi versi anche un po’ retoriche: perché siamo stati costretti a mettere in piedi come sempre in fretta e furia le postazioni per i tamponi in porti e aeroporti solo a partire da Ferragosto? Ci voleva un genio per valutare i flussi turistici, le prenotazioni di hotel, aerei e traghetti e rendersi per ... Leggi su wired

