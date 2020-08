"Per una tazza di caffè". Toninelli, sconcerto e insulti nel M5s: gira questo video (Di lunedì 24 agosto 2020) Tirano in ballo anche Danilo Toninelli. L'ex ministro dei Trasporti voterà "No" al referendum per il taglio dei parlamentari? Così sembra, a giudicare dal post su Facebook di Elisa Siragusa, deputata del Movimento 5 Stelle. "Noi votiamo NO per difendere la sovranità popolare dei cittadini, perché li dimezzano per che cosa? Per 90 centesimi? I veri risparmi per un dimezzamento della democrazia sono una tazza di caffè. E io penso che offenda gli italiani", spiega Toninelli. Parole durissime e clamorose. Siamo al 17 agosto, esattamente una settimana dopo Luigi Di Maio schiera il Movimento per il "Sì", come ovvio visto che il taglio dei parlamentari è un cavallo di battaglia grillino fin dai tempi del governo con la Lega. E dunque? ... Leggi su liberoquotidiano

Arezzo, 24 agosto 2020 - Il Covid vien dal mare. Il mare della Sardegna, che un trentenne di Civitella si era da poco lasciato alle spalle, senza immaginare cosa lo avrebbe atteso al ritorno. Il mare ...

"Giungono in questi giorni diverse richieste di assunzioni presso la Seus, soprattutto dalle città chiamate al voto nelle prossime settimane". Lo sottolinea il CdA della Seus, composto dal presidente ...

Arezzo, 24 agosto 2020 - Il Covid vien dal mare. Il mare della Sardegna, che un trentenne di Civitella si era da poco lasciato alle spalle, senza immaginare cosa lo avrebbe atteso al ritorno. Il mare ...