Per medici e governo tedesco non ci sono dubbi, Navalny è stato avvelenato (Di lunedì 24 agosto 2020) «Il nostro sospetto è che qualcuno abbia avvelenato Alexej Navalny in maniera molto pesante. E poiché si riscontrano diversi casi analoghi nella storia recente della Russia consideriamo seriamente questa ipotesi». Così il governo tedesco ieri, per bocca del portavoce Steffen Seibert. Un’accusa pesantissima, al limite del linguaggio diplomatico, diretta a Mosca con destinatario Vladimir Putin. Per la Germania, insomma, non ci sono dubbi: «Navalny è stato intossicato da una sostanza del gruppo degli inibitori della colinesterasi, anche se i medici … Continua L'articolo Per medici e governo tedesco non ci sono ... Leggi su ilmanifesto

